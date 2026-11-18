Оренбургская УК задолжала сотрудникам зарплату на 650 тысяч рублей
15 сотрудников получили деньги после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Ленинского района Оренбурга выявила нарушения законодательства об оплате труда. Выяснилось, что руководитель одной из управляющих организаций в городе не выплатил зарплату своим сотрудникам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задолженность образовалась перед восемью сотрудниками на сумму свыше 650 тыс. руб. Кроме того, в компании вовремя не рассчитали семерых уволившихся работников. После вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили положенную сумму.