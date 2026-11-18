«Станция будет прокачивать теплоноситель от ТЭЦ-2 к 407 многоквартирным домам, где проживают 55,5 тыс. горожан»,— говорится в сообщении о цели проекта. Объем инвестиций превысит 1 млрд руб. Строительство запланировано на 2027—2028 годы, ввод в эксплуатацию — в 2029-м.