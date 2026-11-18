СГК вложит более 1 млрд рублей в строительство ПНС в Новосибирске
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) построит новую перекачивающую насосную станцию (ПНС) в Новосибирске. Она заменит станцию постройки 1965 года, расположенную у Октябрьского моста и обеспечивающую объекты в трех районах правобережной части города, сообщила пресс-служба СГК.
«Станция будет прокачивать теплоноситель от ТЭЦ-2 к 407 многоквартирным домам, где проживают 55,5 тыс. горожан»,— говорится в сообщении о цели проекта. Объем инвестиций превысит 1 млрд руб. Строительство запланировано на 2027—2028 годы, ввод в эксплуатацию — в 2029-м.
По данным СГК, производительность ПНС в результате реализации проекта будет увеличена на 50% — с 5 тыс. до 7,5 тыс. куб. м/ч. Это позволит подключить новые тепловые нагрузки в объеме 200 Гкал/ч.