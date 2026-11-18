По данным следствия, в марте 2026 года в опорном пункте полиции города Ак-Довурака силовики избили 17-летнего подростка, которого без достаточных оснований подозревали в краже сотового телефона, в результате чего тот получил телесные повреждения. Источники рассказали, что из задержанного якобы выбивали признательные показания.