В Туве завершено расследование дела силовиков, выбивавших признание из подростка
Перед судом предстанут два сотрудника полиции Тувы по делу о превышении полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — от четырех до 12 лет), сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, в марте 2026 года в опорном пункте полиции города Ак-Довурака силовики избили 17-летнего подростка, которого без достаточных оснований подозревали в краже сотового телефона, в результате чего тот получил телесные повреждения. Источники рассказали, что из задержанного якобы выбивали признательные показания.
В прокуратуре Тувы рассказали, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу и направило его в суд.