В декабре 2025 года Первомайский райсуд прекратил уголовное дело в отношении Сорокина за отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. Бывшего главврача обвиняли в растрате 30 тыс. руб. больницы. По версии следствия, в мае 2024 года он заключил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на проведение праздничного мероприятия ко Дню медицинского работника. В марте 2026 года Верховный суд республики оставил решение о прекращении уголовного дела без изменений.