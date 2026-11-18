ВС Удмуртии отменил часть выплаты бывшему главврачу ГКБ №9
Расходы на адвокатов за незаконное преследование оставили в силе
Верховный суд Удмуртии отменил решение о взыскании с Минфина России невыплаченной заработной платы в пользу бывшего главного врача ижевской ГКБ №9 Эдуарда Сорокина и направил эту часть дела на новое рассмотрение. При этом взыскание расходов на юридическую помощь и связанных с реабилитацией судебных процедур суд признал законным и обоснованным, сообщает пресс-служба судов республики.
Апелляционную жалобу на постановление Первомайского районного суда Ижевска от 3 сентября 2026 года подал представитель Минфина России. Он счел завышенной сумму вознаграждения адвокатов и оспорил взыскание невыплаченной зарплаты. Прокурор и представитель регионального управления Следственного комитета поддержали доводы жалобы.
В декабре 2025 года Первомайский райсуд прекратил уголовное дело в отношении Сорокина за отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. Бывшего главврача обвиняли в растрате 30 тыс. руб. больницы. По версии следствия, в мае 2024 года он заключил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на проведение праздничного мероприятия ко Дню медицинского работника. В марте 2026 года Верховный суд республики оставил решение о прекращении уголовного дела без изменений.
В ноябре 2026 Первомайский райсуд также постановил выплатить Эдуарду Сорокину 1,59 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Кроме того, суд удовлетворил его требование о возмещении судебных расходов на сумму более 100 тыс. руб. Апелляционное рассмотрение этого решения было назначено на 17 ноября.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», Сорокина задержали в марте 2025 года. Его дело вызвало общественный резонанс: открытое письмо в поддержку бывшего главврача подписали около тысячи человек. Защита настаивала, что 30 тыс. руб. были потрачены на аренду светового и звукового оборудования для праздника ко Дню медицинского работника.