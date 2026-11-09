Экс-главврачу ижевской ГКБ №9 присудили 1,6 млн рублей компенсации
Суд признал преследование Эдуарда Сорокина незаконным
Бывшему главному врачу ижевской городской клинической больницы №9 Эдуарду Сорокину присудили 1,59 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Сусанин» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Удмуртии.
Кроме того, суд удовлетворил требование о возмещении судебных расходов на сумму более 100 тыс. руб. Апелляционное рассмотрение материала о компенсации назначено на 17 ноября.
Уголовное дело в отношении господина Сорокина прекратили в декабре 2025 года постановлением Первомайского районного суда Ижевска за отсутствием состава преступления. За бывшим главврачом признали право на реабилитацию. Верховный суд Удмуртии оставил это решение в силе.
Эдуарда Сорокина задержали в марте 2025 года. Его обвиняли в растрате 30 тыс. руб., принадлежавших больнице, с использованием служебного положения.