Экс-главврачу ижевской ГКБ №9 присудили 1,6 млн рублей компенсации

Уголовное дело в отношении господина Сорокина прекратили в декабре 2025 года постановлением Первомайского районного суда Ижевска за отсутствием состава преступления. За бывшим главврачом признали право на реабилитацию. Верховный суд Удмуртии оставил это решение в силе.