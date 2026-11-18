Авария произошла около 13:50 мск 17 ноября. Мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем марки «Газель», при движении по улице Зиповской не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с мотоциклом Honda. От удара мотоциклист потерял управление и врезался в автомобиль марки Ford, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. В результате ДТП мотоциклист скончался.