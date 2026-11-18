В Оренбуржье работодатель заплатит 900 тысяч рублей за травму агрария
Мужчина получил инвалидность, пытаясь починить жатку трактора
Беляевский районный суд Оренбургской области взыскал с крестьянско-фермерского хозяйства 900 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу местного жителя, получившего тяжелую травму во время уборки урожая. Пострадавший трудился без официального оформления и потерял 85% трудоспособности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 18 ноября.
Как установила проверка надзорного ведомства, в сентябре 2025 года во время уборки зерновых культур работник заметил неисправность жатки на тракторе и решил починить оборудование самостоятельно. Но во время ремонта его руки затянуло под вращающийся шкив. Травма оказалась тяжелой: ему присвоили III группу инвалидности, а утрата трудоспособности составила 85%.
Суд удовлетворил иск прокурора, признав факт трудовых отношений и несчастного случая на производстве, и взыскал в пользу пострадавшего 900 тыс. руб.