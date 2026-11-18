Как установила проверка надзорного ведомства, в сентябре 2025 года во время уборки зерновых культур работник заметил неисправность жатки на тракторе и решил починить оборудование самостоятельно. Но во время ремонта его руки затянуло под вращающийся шкив. Травма оказалась тяжелой: ему присвоили III группу инвалидности, а утрата трудоспособности составила 85%.