Экс-директора подразделения МСУ-1 осудят за аферу при строительстве аэровокзала в Барнауле
Индустриальный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело о махинациях при строительстве аэропорта в отношении бывшего директора подразделения «Барнаул» АО «Монолитное Строительное Управление-1» (МСУ-1). Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание до шести лет лишения свободы), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в 2024 году фигурант дела при выполнении подрядных работ по строительству нового аэровокзального комплекса Барнаула фиктивно трудоустроил знакомого на должность бетонщика. Таким образом, глава подразделения получал за него зарплату.
Кроме того, он повторил аналогичную мошенническую схему при реконструкции аэропорта Йошкар-Ола, где фиктивно трудоустроил четырех работников, установили правоохранители. По подсчетам следствия, общая сумма ущерба превысила 4,2 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2023 года авиапредприятие «Алтай» заключило договор с МСУ-1 на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Барнаул. Стоимость контракта составила 6,4 млрд руб.