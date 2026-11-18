В Крыму продают имущество мусороперерабатывающего комплекса за 302 млн рублей
Конкурсный управляющий Евгений Кумов объявил о проведении торгов по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Экопром Крым». Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Торги в форме публичного предложения с открытой формой подачи заявок пройдут на электронной площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС»). Прием заявок от потенциальных покупателей открыт с сегодняшнего дня и продлится до 10 мая 2027 года. Подведение итогов состоится в 00:00 по московскому времени в день окончания приема заявок.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экопром Крым» зарегистрировано в 2016 году в г. Симферополь. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Максим Копейкин. Убыток компании за 2025 год составил 212,1 млн рублей.
Имущество должника, в отношении которого с октября 2025 года введена процедура конкурсного производства разделено на два лота.
В состав крупнейшего лота вошел действующий мусороперерабатывающий комплекс, расположенный в районе улиц Жени Дерюгиной и Кубанская в Симферополе. Начальная цена — 301,76 млн руб. В перечень активов включены: две стационарные линии сортировки отходов 2018 года выпуска (производитель — ООО «Сифания», Беларусь); два пресс-компактора «Прессор» (модель Р-215); тяжелая техника: грузовой тягач FORD CARGO 1830T (2008 г. в.) и полуприцеп-самосвал 9487SR (2008 г. в.); минипогрузчик CASE SR175B, предварительный измельчитель FORUS HB 180E; весовое хозяйство, асфальтно-бетонная площадка, забор из профнастила и система видеоконтроля; право аренды земельного участка площадью 41 тыс. кв. м.
Лот №2 (начальная цена — 450 тыс. руб.): легковой автомобиль Land Rover Discovery 3 (2008 г. в., VIN SALLAAA146A402481), находящийся в Москве.
Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены, задаток — 20%. Цена лотов будет снижаться на 3% каждые 14 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 70% от начальной стоимости. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену на конкретном интервале снижения. В случае одинаковых ценовых предложений приоритет отдается тому, кто подал заявку раньше.
Организатор торгов — конкурсный управляющий Евгений Вячеславович Кумов, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Северо-Запада"».