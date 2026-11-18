В состав крупнейшего лота вошел действующий мусороперерабатывающий комплекс, расположенный в районе улиц Жени Дерюгиной и Кубанская в Симферополе. Начальная цена — 301,76 млн руб. В перечень активов включены: две стационарные линии сортировки отходов 2018 года выпуска (производитель — ООО «Сифания», Беларусь); два пресс-компактора «Прессор» (модель Р-215); тяжелая техника: грузовой тягач FORD CARGO 1830T (2008 г. в.) и полуприцеп-самосвал 9487SR (2008 г. в.); минипогрузчик CASE SR175B, предварительный измельчитель FORUS HB 180E; весовое хозяйство, асфальтно-бетонная площадка, забор из профнастила и система видеоконтроля; право аренды земельного участка площадью 41 тыс. кв. м.