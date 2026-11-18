Обильный снегопад осложнил обстановку на дорогах Орска
Проезд по областным и межмуниципальным дорогам остается беспроблемным
В ряде районов Оренбургской области выпал снег, а на некоторых участках образовался гололед. Это привело к осложнению обстановки на дорогах региона. С ночи на улицах работает 48 единиц спецтехники.
Самым проблемным участком региона в настоящее время остается Орск, где со вчерашнего дня не прекращается сильный снегопад, из-за чего дороги местами перемело. Автомобилистам советуют не выезжать без необходимости, ехать медленнее, держать дистанцию и избегать резких маневров. В Медногорске местами также отмечается гололед.
В Адамовском районе прошел небольшой снег с дождем. Слабый снег также идет в Тюльганском, Домбаровском, Ясненском и Кувандыкском округах, в Кваркенском и Новоорском районах — снег. В других районах осадков нет.
Дорожные службы в регионе работают в круглосуточном режиме. Опасные участки обрабатывают реагентами, отсевом и песком.