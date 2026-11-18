Самым проблемным участком региона в настоящее время остается Орск, где со вчерашнего дня не прекращается сильный снегопад, из-за чего дороги местами перемело. Автомобилистам советуют не выезжать без необходимости, ехать медленнее, держать дистанцию и избегать резких маневров. В Медногорске местами также отмечается гололед.