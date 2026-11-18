Жителя Кубани лишили права на выплаты, полагающиеся в связи с гибелью сына на СВО
Тихорецкий городской суд лишил жителя Кубани права на получение выплат и других мер социальной поддержки в связи с гибелью сына, участвовавшего в специальной военной операции. Решение принято из-за того, что отец не занимался воспитанием и содержанием ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
После развода родителей в 2009 году мужчина жил отдельно, не интересовался жизнью, здоровьем и учебой сына, не оказывал ему материальной и моральной поддержки и не выплачивал алименты. Мальчика воспитывала и содержала бабушка.
В сентябре 2025 года молодой человек заключил контракт о прохождении военной службы, а в октябре пропал без вести при выполнении боевых задач. Позже его признали погибшим. После этого отец заявил о правах на выплаты и другие меры социальной поддержки.
Суд указал, что кровное родство само по себе не дает безусловного права на получение таких выплат. При принятии решения учитывается, кто фактически воспитывал ребенка и заботился о нем. Решение суда не вступило в законную силу.