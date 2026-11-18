Первый рыбак погиб на тонком льду в Удмуртии
Мужчина провалился в воду на пруду в Дебесском районе
ГУ МЧС по Удмуртии сообщило о первом погибшем на тонком льду в этом сезоне. 57-летний рыбак утонул в пруду в деревне Смольники Дебесского района республики.
По словам очевидцев, мужчина отправился на рыбалку и отошел от берега примерно на шесть метров. Лед не выдержал его веса, и он провалился в воду. Тело погибшего обнаружили и извлекли сотрудники Государственной противопожарной службы.
В МЧС отмечают, что на стоячих водоемах северных районов республики уже образуется лед, однако он остается слишком тонким для выхода людей. Ведомство призывает рыбаков отложить рыбалку до установления прочного ледяного покрова, а родителей — объяснить детям опасность игр у водоемов.