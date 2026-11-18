Ранее сообщалось, что во время очередной атаки беспилотников на Краснодарский край в Северском районе пострадали четыре человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека. Их доставили в Энемскую центральную районную больницу.