Угроза атаки БПЛА в Краснодаре сохраняется
Утром 18 ноября в Краснодаре сохраняется угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей и гостей краевого центра призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. При обнаружении в небе БПЛА необходимо звонить по номеру 112.
Граждан просят не публиковать в социальных сетях фотографии или видеозаписи беспилотников и мест их падения, а также работы систем ПВО и специальных служб. За нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Ранее сообщалось, что во время очередной атаки беспилотников на Краснодарский край в Северском районе пострадали четыре человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека. Их доставили в Энемскую центральную районную больницу.