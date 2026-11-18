В Куйбышевском районе Самары экологическая лаборатория провела замеры и отобрала пробы воздуха
В Куйбышевском районе Самары во вторник, 17 ноября, экологическая лаборатория провела дополнительные замеры на участках, которые не попадают в зону действия стационарных постов. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
В министерстве отмечают, что если в результате исследований выявят отклонения от нормативов, данные могут стать основанием для того, чтобы федеральные ведомства инициировали обращение о согласовании проведения внеплановой проверки крупных предприятий.
Ручные замеры проводятся при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) (при штиле или скорости ветра менее 2 м/с). В такую погоду загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы, поэтому отбор проб наиболее показателен.
В 2025 году выбросы от стационарных источников региона сократились более чем на 17%.