На 191 объекте, включая вокзалы, пассажирские здания и павильоны, проведена проверка инженерных систем: отопления, водоснабжения, освещения и вентиляции. Специалисты отрегулировали дверные и оконные блоки, а также создали запасы противогололедных реагентов и инвентаря для уборки снега с платформ, настилов и пешеходных мостов.