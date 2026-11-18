Вокзалы и поезда на СвЖД подготовили к зиме
Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила подготовку инфраструктуры и подвижного состава к эксплуатации в холода и снегопады, сообщили в пресс-службе СвЖД. Целью мероприятий стало обеспечение работы вокзалов в обычном режиме и сохранение комфортных условий для пассажиров.
На 191 объекте, включая вокзалы, пассажирские здания и павильоны, проведена проверка инженерных систем: отопления, водоснабжения, освещения и вентиляции. Специалисты отрегулировали дверные и оконные блоки, а также создали запасы противогололедных реагентов и инвентаря для уборки снега с платформ, настилов и пешеходных мостов.
В депо выполнены диагностика и ремонт электропоездов и пассажирских вагонов. Особое внимание уделено электрическому и тормозному оборудованию, утеплению пневмосистем и нанесению антиобледенительных составов на токоприемники. Узлы трения переведены на зимние сорта смазки. Заготовлен резерв запчастей и материалов.
Внутри салонов вагонов проведена ревизия систем отопления и вентиляции: они переведены на зимний режим. Проверены герметичность дверей и уплотнителей окон, а также безопасность подножек. Перед началом сезона выполнена генеральная уборка с использованием парогенераторов и химических средств.
Всего плановую подготовку прошли 108 электропоездов моделей «Финист», «Ласточка», ЭП2ДМ, ЭД4, ЭТ2, пять рельсовых автобусов, 73 пригородных вагона и около 1,5 тыс. вагонов дальнего следования.