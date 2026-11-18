Назначен новый руководитель красноярского крайизбиркома
И. о. председателя избирательной комиссии Красноярского края назначен Александр Попов, сообщила пресс-служба крайизбиркома. На этом посту он сменил Тараса Яскевича, ставшего первым вице-губернатором региона.
Решение о назначении Александра Попова было принято 17 ноября на заседании избирательной комиссии. Ранее он занимал должность заместителя ее главы.
По информации официального портала краевого правительства, 18 ноября красноярский губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении господина Яскевича своим первым заместителем, курирующим внутриполитический блок. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее его кандидатура была единогласно утверждена депутатами Законодательного собрания региона.
Срок полномочий нынешнего состава избирательной комиссии Красноярского края заканчивается в декабре 2026 года.