Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев считает, что решение противоречит сложившейся практике Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. «Ранее суд указывал, что препятствием для приостановления привлечения средств дольщиков является не продление срока действия разрешения на строительство и не направление уведомлений о переносе сроков передачи объектов, а заключение соответствующих дополнительных соглашений. В рассматриваемом деле такие соглашения были подписаны не со всеми, однако суды придали значение именно направлению уведомлений. Само по себе оно не имеет определяющего значения для разрешения спора. Кроме того, в прежних решениях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отмечал, что приостановление деятельности по привлечению средств не означает запрета на ведение застройщиком иной деятельности. В данном случае суды заявили прямо противоположное»,— говорит он.