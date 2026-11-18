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Суд отказался приостанавливать привлечение застройщиком денег дольщиков на гостиницу в Сочи
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался приостанавливать на пять месяцев привлечение застройщиком средств дольщиков на строительство гостиницы в микрорайоне Новая Мацеста в Сочи. ООО «Специализированный застройщик „Лидер+“» задержало передачу объекта, однако суды сочли, что одной просрочки недостаточно для применения такой меры. Юристы говорят, что решение противоречит сложившейся судебной практике. При этом перспективы обжалования они называют «довольно призрачными».
Как стало известно «Ъ-Сочи», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые отказались приостановить на пять месяцев привлечение денег дольщиков гостиницы в микрорайоне Новая Мацеста. Соответствующее требование к ООО «Специализированный застройщик „Лидер+“» заявил департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик „Лидер+“» зарегистрировано в 2021 году в Сочи. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициаром является Георгий Трапаидзе, генеральным директором — Анжела Чепниян. В 2025 году убыток компании составил 6,7 млн руб., в 2024-м — 7,3 млн руб., в 2023-м — 2,1 млн руб.
Как следует из материалов дела и установлено судами, компания заключила 65 договоров долевого участия на общую сумму 983 млн руб. По одному из соглашений застройщик должен был передать объект в 2024 году, однако не сделал этого, в связи с чем департамент обратился в арбитражный суд.
К тому моменту просрочка превысила три месяца. При этом соглашения о переносе сроков были подписаны не со всеми дольщиками. По мнению департамента, временный запрет на привлечение средств — необходимая мера для защиты интересов покупателей.
Суды учли, что гостиница готова на 90%, деньги дольщиков находятся на счетах эскроу, а разрешение на строительство продлено до марта 2027 года. Согласно обновленной проектной декларации, ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на третий квартал 2026 года, передача помещений — на первый квартал 2027-го.
Кассационный суд согласился с выводом нижестоящих инстанций: одной просрочки недостаточно, чтобы автоматически запрещать застройщику привлекать деньги дольщиков. Надзорный орган должен доказать, что такая мера необходима для защиты покупателей и не приведет к более негативным последствиям для них.
Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев считает, что решение противоречит сложившейся практике Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. «Ранее суд указывал, что препятствием для приостановления привлечения средств дольщиков является не продление срока действия разрешения на строительство и не направление уведомлений о переносе сроков передачи объектов, а заключение соответствующих дополнительных соглашений. В рассматриваемом деле такие соглашения были подписаны не со всеми, однако суды придали значение именно направлению уведомлений. Само по себе оно не имеет определяющего значения для разрешения спора. Кроме того, в прежних решениях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отмечал, что приостановление деятельности по привлечению средств не означает запрета на ведение застройщиком иной деятельности. В данном случае суды заявили прямо противоположное»,— говорит он.
Перспективы обжалования решения в Верховном суде господин Латыев называет «довольно призрачными». Для рассмотрения по существу туда передают около 1% жалоб. Однако это не означает, что остальные 99% обращений необоснованны, отмечает эксперт.
Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучумбаев говорит, что приостановление привлечения средств дольщиков — это предупредительная мера. Она должна применяться, когда есть основания полагать, что строительство ведется с нарушениями или незаконно.
«В данном случае департамент не доказал, что приостановление необходимо для защиты прав дольщиков и не повлечет для них более негативных последствий. Причем бремя доказывания лежало именно на департаменте: если бы обязанность обосновывать необходимость такой меры возлагалась на застройщика, ситуация была бы иной»,— полагает господин Кучумбаев.
Он обращает внимание на то, что департамент не затронул вопрос качества строительства. По его словам, длительная задержка работ может привести к ухудшению характеристик объекта: недостроенные конструкции подвергаются воздействию осадков и перепадов температур, что сокращает срок эксплуатации здания. «Именно контроль качества — одна из ключевых задач стройнадзора. Если ведомство считает, что задержка создает риски для объекта, оно должно представить суду соответствующие доказательства, а не ограничиваться констатацией просрочки»,— говорит юрист.
Перспективы обжалования он оценивает скептически. Однако не исключает, что департамент обратится в суд при возникновении новых нарушений. Например, если застройщик не передаст помещения в установленный срок.