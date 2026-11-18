В Анапе работают 28 автозаправочных станций
По состоянию на 09:30 мск 18 ноября в Анапе работают 28 автозаправочных станций. На четырех из них действуют ограничения на отпуск топлива в баки автомобилей: бензина АИ-92 и АИ-95 — до 30 л, дизельного топлива — до 50 л. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Бензин АИ-92 доступен на 28 АЗС, АИ-95 — на 25, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо есть на всех 28 заправках.
Информация актуальна на 09:30 мск и может меняться в течение дня. Жителей попросили не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС.