По состоянию на 09:30 мск 18 ноября в Анапе работают 28 автозаправочных станций. На четырех из них действуют ограничения на отпуск топлива в баки автомобилей: бензина АИ-92 и АИ-95 — до 30 л, дизельного топлива — до 50 л. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.