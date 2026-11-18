Выручка «Ижнефтемаша» сократилась на 4% за девять месяцев
Число работников сократилось с 812 до 680 человек за год
Выручка ПАО «Ижнефтемаш» за январь—сентябрь составила 2,9 млрд руб. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Отчет о финансовых результатах предприятия опубликован в системе «СПАРК-Интерфакс».
Убыток предприятия при сравнении периодов сократился с 713 до 301,5 млн руб. За год «Ижнефтемаш» сократил число работников с 812 до 680 человек.
«Финансовое состояние общества во многом будет зависеть от экономической ситуации в стране и мире и, как следствие, от деловой активности клиентов, от платежеспособности дебиторов по всем видам финансовых инструментов. Руководство полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих реалиях»,— говорится в отчете.
«Ижевский завод нефтяного машиностроения» («Ижнефтемаш», входит в ГК «Римера») — один из ведущих российских производителей оборудования для добычи нефти, заканчивания, бурения, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин. Он было основан в 1956 году. Предприятие базируется в Ижевске. ПАО было зарегистрировано в октябре 1992 года. Исполнительным директором «Ижнефтемаша» является Сергей Березин. Чистые активы предприятия на 30 сентября 2026 года составляли 1,5 млрд руб.