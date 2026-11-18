«Финансовое состояние общества во многом будет зависеть от экономической ситуации в стране и мире и, как следствие, от деловой активности клиентов, от платежеспособности дебиторов по всем видам финансовых инструментов. Руководство полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих реалиях»,— говорится в отчете.