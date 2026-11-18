В Екатеринбурге создадут перечень разрешенных мест размещения прокатных СИМ
Комиссия Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию большинством голосов поддержала включение проекта изменений в правилах благоустройства в повестку думы. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, при принятии будет создана правовая основа для регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Согласно представленному и. о. директора департамента транспорта мэрии Николаем Вахловым проекту изменений, будут введены термины «средство индивидуальной мобильности» и «оператор средств индивидуальной мобильности». К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства с двигателем.
Ключевым нововведением станет создание списка разрешенных мест размещения прокатных СИМ: за их пределами коммерческое размещение будет запрещено. Кроме того, стоянки предлагается устраивать вдоль тротуаров со стороны, удаленной от проезжей части, в буферных зонах между тротуарами и велодорожками. Это поможет закрепить механизм контроля за работой операторов сервисов проката и упорядочить размещение СИМ.
Напомним, комиссия думы Екатеринбурга также одобрила постановление, касающееся размещения СИМ: кикшеринговые компании должны будут убирать самокаты с неправильных мест парковки в течение двух часов после поступления сигнала о них.