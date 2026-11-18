Ключевым нововведением станет создание списка разрешенных мест размещения прокатных СИМ: за их пределами коммерческое размещение будет запрещено. Кроме того, стоянки предлагается устраивать вдоль тротуаров со стороны, удаленной от проезжей части, в буферных зонах между тротуарами и велодорожками. Это поможет закрепить механизм контроля за работой операторов сервисов проката и упорядочить размещение СИМ.