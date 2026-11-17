Если СИМ (средство индивидуальной мобильности) оставлено в другом месте, об этом кикшеринговым компаниям сообщит квартальный, и самокат должны будут убрать. Штрафов за это пока не предусмотрено, однако администрация обратится в заксобрание Свердловской области, чтобы их ввести.