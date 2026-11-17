Кикшеринги в Екатеринбурге должны будут убирать самокаты с улиц за два часа
Кикшеринговые компании должны будут убирать самокаты с неправильных мест парковки в течение двух часов после поступления сигнала о них. Такое постановление одобрила комиссия думы Екатеринбурга.
Как пояснил замдиректора дептранса Николай Вахлов, в городе будут размечены места, где можно будет парковать самокаты. Сейчас рассматривают около 1,8 тыс. вариантов, конечная карта пока прорабатывается.
Если СИМ (средство индивидуальной мобильности) оставлено в другом месте, об этом кикшеринговым компаниям сообщит квартальный, и самокат должны будут убрать. Штрафов за это пока не предусмотрено, однако администрация обратится в заксобрание Свердловской области, чтобы их ввести.
По словам господина Вахлова, сейчас оставленные не по правилам СИМ часто находятся на тротуарах, мешают благоустройству и пешеходам. Документ при этом будут дорабатывать, поскольку пока за нарушение правил не предусмотрено никаких конкретных санкций.
Напомним, по новым правилам самокаты нельзя будет оставлять на велодорожках, тротуарах шириной менее 1,5 метра, ближе 20 метров к остановкам общественного транспорта, менее чем в 25 метрах от памятников. Помимо этого, их нельзя оставлять в арках, на газонах, цветниках, придомовых территориях, а для парковок у социальных объектов будут предусмотрены особые правила. Документ начнет работать с 1 марта 2027 года.