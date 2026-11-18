В Самаре с начала года детям-сиротам передали 364 квартиры и предоставили 123 квартиры жильцам аварийного фонда
С начала года в Самаре детям-сиротам передали 364 квартиры. До конца года планируют выдать еще 94 квартиры, сообщает глава Самары Иван Носков.
Также в этом году жителям аварийного жилья предоставили 123 квартиры и 29 денежных компенсаций. До конца года планируется передать ключи от новых квартир еще 287 семьям.
«Таким образом, снижаем количество нерасселенного аварийного и ветхого фонда, следующий этап — снос расселенных домов и строительство на их месте соцобъектов, создание общественных пространств», — отмечает Иван Носков.