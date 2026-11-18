Он напомнил, что в этом году Екатеринбург принял несколько мероприятий международного и федерального уровня, и отметил, что город всегда открыт для событий, идей, прорывных проектов и гостей. «Сегодня исполняется 303 года со дня основания Екатеринбурга — одного из самых перспективных мегаполисов России. Конечно, каждый уралец любит свой родной город, но все мы гордимся яркой и самобытной столицей Среднего Урала. Уверен, что впереди — новые победы и достижения. С праздником, главный город Урала и его жители!»,— поздравил глава региона.