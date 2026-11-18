Паслер поздравил уральцев с 303-летием Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей Екатеринбурга с его 303-летием. Обращение к свердловчанам, екатеринбуржцам и гостям города он разместил в своем Max.
Он напомнил, что в этом году Екатеринбург принял несколько мероприятий международного и федерального уровня, и отметил, что город всегда открыт для событий, идей, прорывных проектов и гостей. «Сегодня исполняется 303 года со дня основания Екатеринбурга — одного из самых перспективных мегаполисов России. Конечно, каждый уралец любит свой родной город, но все мы гордимся яркой и самобытной столицей Среднего Урала. Уверен, что впереди — новые победы и достижения. С праздником, главный город Урала и его жители!»,— поздравил глава региона.
Екатеринбург был назван в честь императрицы Екатерины I и был основан 18 ноября 1723 года, когда в цехах железоделательного завода на берегу Исети состоялся первый пуск ковочных молотов. Место для завода выбрал Василий Татищев, а строительство завершилось под руководством Вильгельма де Геннина. Праздничные гуляния традиционно проходят летом: в этом году впервые за 39 лет они прошли в первую субботу августа вместо третьей — 1 августа. Причиной переноса в первую очередь стали благоприятные условия. При этом чиновники параллельно рассматривали вариант об изменении самого дня основания Екатеринбурга.