Празднику подбирают дату

Празднования в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдут в первую субботу августа вместо третьей. Как пояснил вице-мэр Константин Шевченко, перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Изменить дату празднования из-за Успенского поста также просили и представители Русской православной церкви (РПЦ). Депутатов гордумы возмутило, что чиновники параллельно рассматривают вариант об изменении самого дня основания Екатеринбурга.



Депутаты гордумы Екатеринбурга рассмотрели предложение мэра Алексея Орлова о переносе даты празднования Дня города в стенах Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) в рамках выездного заседания комиссии по местному самоуправлению. Ее председатель Дмитрий Сергин («Единая Россия») пояснил собравшимся, что градоначальник прикрепил к письму обращения участников специальной военной операции, представителей некоммерческих организаций и членов городской общественной палаты, которые одобрили инициативу главы.

«За перенос также высказывался наш владыка, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Празднование Дня Екатеринбурга сегодня попадает на Успенский пост, который длится с 14 августа по 27 августа»,— добавил господин Сергин.

Альтернативу депутатам предложил директор МИЕ Игорь Пушкарев. Он пояснил, что учреждение исследовало «набор из десятка дат, которые вполне претендуют на роль даты основания города». Господин Пушкарев напомнил, что 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю) было признано Днем рождения Екатеринбурга «видными историками города» на заседании в Уральском государственном университете в 1958 году. По данным ученых, в эту дату состоялся пробный пуск боевых молотов на Екатеринбургском заводе.

Игорь Пушкарев отметил, что сегодня властям следует обратить внимание «в череде дат» на момент переезда Горной канцелярии с Уктусского завода в строящийся Екатеринбургский железоделательный завод 12 августа 1723 года (1 августа по старому стилю). «Город получил ту самую управленческую функцию, на которой он очень долго и базировался. Отсюда велось управление фактически всеми уральскими и сибирскими заводами»,— пояснил директор музея.

Игорь Пушкарев добавил, что праздновать День города в третью субботу августа решил Свердловский городской совет народных депутатов в феврале 1987 года, чтобы отмечать событие в благоприятную погоду. «На исторические даты, связанные с рождением города, в основном внимания не обращали. До позднего советского периода город, если и отмечал, то крайне выборочно: то в 1875 году праздновал 175-летие, то 200-летие в 1923 году, потом отмечали десятилетиями рождение Свердловска в 1934 и 1944 годах»,— пояснил он.

В конце выступления директор МИЕ отметил, что по документам Екатеринбург стал городом только 7 февраля 1781 года в связи с указом Екатерины II. «Февраль — это даже не ноябрь с точки зрения празднования Дня города, понадобятся ледяные традиции»,— сказал господин Пушкарев.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») поинтересовался, не делают ли власти первые шаги к переносу не только Дня города, но и к изменению даты основания Екатеринбурга. Вице-мэр Константин Шевченко признал, что в администрации обсуждают изменение Дня рождения города. «Исследование закончилось буквально на днях, мы посмотрели. Конечно, я допускаю, что это может быть и первым шагом к тому, чтобы историческую дату пересмотреть»,— пояснил чиновник.

Господин Киселев призвал мэрию остановить обсуждения и «не делать из главы города посмешище». «В 2016 году Омск отпраздновал 300 лет, а в 2028 году будет уже 400. Казань захотела 1 тыс. лет, чтобы быть постарше Москвы, говорит: давайте сделаем археологические раскопки, что-нибудь там найдем. И случилось, теперь Казань самая-самая. Давайте глава войдет в историю не как "переписант" истории, а позитивными делами»,— обратился депутат к вице-мэру.

С этим Константин Киселев предложил разрешить градоначальнику самому определять дату празднования Дня города с учетом погодных условий. «Город не заметит этого. Были случаи, когда День города вообще не отмечался, и возмущенных демонстраций по этому поводу не было»,— сказал он. Господин Киселев подчеркнул, что мероприятия не находят отклика у горожан, и призвал чиновников исправить ситуацию.

«Давайте думать не над датой, а над тем, чтобы День города вошел в голову, и люди бы его ждали, а не так: давай выйдем, тусанем, шашлычков поедим, в "Красное & Белое" зайдем — и все хорошо»,— обратился он к коллегам.

В поддержку переноса празднования Дня города выступил вице-спикер Михаил Матвеев («Единая Россия»), подчеркнув, что за время его работы заместителем главы Екатеринбурга в 1992-2018 годах погода всегда «вносила дискомфорт» в мероприятия. «Мы каждый год на протяжении 25 лет молили Бога, смотрели на небо, какая же будет погода, ибо подготовка мощнейшая проводилась»,— вспомнил депутат. Планы администрации по изменению самой даты основания города вице-спикер раскритиковал. «В августе 1723 года еще не было Екатеринбурга, он появился согласно всем историческим выкладкам в ноябре, к этому пришли коллективно, пусть даже в 1950-х годах. Мы уж много лет руководствуемся этим»,— подчеркнул он.

В конце обсуждения Дмитрий Сергин напомнил, что в Российской империи запрещалось проводить маскарады и зрелища в Успенский пост, и призвал прислушаться к обращениям РПЦ. После этого депутат объявил голосование за включение вопроса о переносе Дня города в повестку очередного заседания думы. Окончательное решение по нему депутаты примут 21 апреля.

Василий Алексеев