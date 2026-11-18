Пермское УФАС подвело итоги деятельности за девять месяцев 2026 года. По данным пресс-службы антимонопольного ведомства, за это время поступило более 2 тыс. обращений, заявлений и жалоб. Так, самыми частыми жалобами в антимонопольное ведомство стали обращения в сфере контроля монополистической деятельности: их зарегистрировано 615. Популярным «блоком» стали сообщения о нарушениях в сфере торгов. 392 обращения касались включения участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков, 360 жаловались на участников закупок, в 255 заявлениях содержатся данные о контроле органов власти и процедурами торгов.