Объем автокредитования в Удмуртии вырос за месяц на 8%
При этом число выданных кредитов за год сократилось почти на четверть
Банки в Удмуртии в октябре выдали автокредитов на 3,5 млрд руб., что на 8% больше, чем в сентябре. По этому показателю республика заняла 13-е место среди регионов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Всего за месяц жители республики оформили 2,2 тыс. автокредитов — на 2% больше, чем в сентябре, когда было выдано 2,1 тыс. кредитов. По сравнению с октябрем прошлого года количество выдач сократилось на 23%, а их объем — на 11%. Годом ранее банки выдали 2,9 тыс. автокредитов на 3,9 млрд руб.
Средний размер автокредита в октябре составил 1,5 млн руб. против 1,4 млн руб. в сентябре и 1,3 млн руб. в октябре 2025 года. Средний срок кредитования не изменился за месяц и составил 74 месяца — чуть более шести лет.
«В октябре сегмент автокредитования установил годовой рекорд по объему выданных средств, хотя число самих сделок почти не изменилось. Рынок оказался под влиянием разнонаправленных факторов, сбалансировавших друг друга»,— отметил Николай Филиппов, директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ.
За десять месяцев 2026 года жители республики оформили 19,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 28,2 млрд руб. По данным ОКБ, за этот период автокредиты пользовались наибольшей популярностью в Удмуртии и Татарстане: на тысячу жителей обеих республик пришлось около 13 новых автокредитов.