Всего за месяц жители республики оформили 2,2 тыс. автокредитов — на 2% больше, чем в сентябре, когда было выдано 2,1 тыс. кредитов. По сравнению с октябрем прошлого года количество выдач сократилось на 23%, а их объем — на 11%. Годом ранее банки выдали 2,9 тыс. автокредитов на 3,9 млрд руб.