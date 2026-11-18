Приговор главе УКС был вынесен Мариинским горсудом Кузбасса в декабре 2025 года. Решение суда оспорил адвокат осужденного. В обоснование требований он указал, что его подзащитный не знал о невозможности выполнения работ и был введен в заблуждение представителями подрядной организации. «Судебная коллегия не согласилась с доводами защиты. Приговор оставлен без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.