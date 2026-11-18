Суд в Кузбассе оставил в силе приговор экс-главе УКС Мариинска
Восьмой кассационный суд (Кемерово) оставил в силе приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства (УКС) администрации Мариинского муниципального округа. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили три года лишения свободы условно, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в 2022 году чиновник незаконно заключил от имени округа контракт с ООО «Алгоритм» на строительство Центра культурного развития. Подрядчика, как установили правоохранители, допустили к работам без разрешения на строительство.
Впоследствии будущий фигурант дела издал приказ о выдаче соответствующего разрешения, а также оформил документы на расходование средств на имя гендиректора фирмы, следует из материалов дела. Кроме того, будучи начальником управления, он обеспечил перечисление аванса компании и увеличил его размер с 26,84% до 50% по каждому этапу контракта.
Таким образом, организация получила незаконно более 84 млн руб., подсчитало следствие. При этом объект не был сдан вовремя, его готовность составила 17%.
Приговор главе УКС был вынесен Мариинским горсудом Кузбасса в декабре 2025 года. Решение суда оспорил адвокат осужденного. В обоснование требований он указал, что его подзащитный не знал о невозможности выполнения работ и был введен в заблуждение представителями подрядной организации. «Судебная коллегия не согласилась с доводами защиты. Приговор оставлен без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Ранее приговор также был вынесен в отношении гендиректора «Алгоритма» и его заместителя. Топ-менеджеров признали виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.