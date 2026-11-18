В Ростовской области за девять месяцев трудоустроили более 11 тысяч человек
Служба занятости Ростовской области за девять месяцев 2026 года помогла найти работу 11,1 тыс. человек. За этот период работодатели заявили в региональный банк вакансий 74,8 тыс. предложений. На 1 октября в нем оставалось 37 тыс. вакансий. Такие данные приведены в отчете о реализации государственной программы «Содействие занятости населения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
За отчетный период за помощью в трудоустройстве в органы службы занятости обратились 24,8 тыс. человек. В регионе также провели 730 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 24,4 тыс. человек.
Временной занятостью обеспечили 13,2 тыс. жителей, в том числе 12,9 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Еще 821 человек привлекли к оплачиваемым общественным работам.
Отдельное направление программы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. За девять месяцев за содействием в поиске работы обратились 465 участников СВО и 154 члена их семей. Все обратившиеся, готовые искать работу при содействии службы занятости, получили меры государственной поддержки.
На реализацию программы в 2026 году по сводной бюджетной росписи предусмотрено 1,77 млрд руб. За девять месяцев освоено 1,62 млрд руб., или 80,7% от предусмотренного объема.