Служба занятости Ростовской области за девять месяцев 2026 года помогла найти работу 11,1 тыс. человек. За этот период работодатели заявили в региональный банк вакансий 74,8 тыс. предложений. На 1 октября в нем оставалось 37 тыс. вакансий. Такие данные приведены в отчете о реализации государственной программы «Содействие занятости населения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».