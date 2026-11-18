Расходы на охрану труда в Ростовской области превысили план на 30%
В Ростовской области расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда за девять месяцев 2026 года составили 311,3 млн руб. Это на 30,7% больше предусмотренного годового объема финансирования в 238,3 млн руб. Такие данные содержатся в отчете о реализации государственной программы «Содействие занятости населения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Основную часть расходов обеспечили внебюджетные источники: 311,1 млн руб. При этом из областного бюджета на эти цели направили 219,8 тыс. руб. Изначально внебюджетное финансирование планировалось на уровне 238 млн руб., региональное — 277,2 тыс. руб.
В рамках программы проводилось обучение руководителей и работников требованиям охраны труда, организовывались проверки знаний. В апреле также состоялся областной конкурс «Лучший специалист по охране труда Ростовской области». Кроме того, коллективные договоры были заключены на 11,3 тыс. предприятий и организаций региона.
Всего на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения» в 2026 году по сводной бюджетной росписи предусмотрено 1,77 млрд руб. К концу сентября освоено 1,62 млрд руб., или 80,7% от планового объема.