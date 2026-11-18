В Ростовской области расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда за девять месяцев 2026 года составили 311,3 млн руб. Это на 30,7% больше предусмотренного годового объема финансирования в 238,3 млн руб. Такие данные содержатся в отчете о реализации государственной программы «Содействие занятости населения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».