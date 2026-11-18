17 ноября около 20:30 на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в направлении поселка Ачит двигался автомобиль «Рено Логан» под управлением мужчины 1975 года рождения. Предварительно установлено, что на 69 км он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «Мерседес Бенц».