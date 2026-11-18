На торги выставлялось право требования к бывшему арбитражному управляющему Василию Петлину на сумму 51,4 млн руб. Остаток задолженности указан по состоянию на 22 сентября 2026 года. Требования возникли в связи со взысканием убытков на основании судебных актов Арбитражного суда Ростовской области и вышестоящих инстанций.