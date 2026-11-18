Донской «Универсалстрой» не смог продать права требования на 46,2 млн рублей
Повторные торги по продаже прав требования обанкротившейся производственно-строительной компании «Универсалстрой» из Волгодонска признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 46,2 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
На торги выставлялось право требования к бывшему арбитражному управляющему Василию Петлину на сумму 51,4 млн руб. Остаток задолженности указан по состоянию на 22 сентября 2026 года. Требования возникли в связи со взысканием убытков на основании судебных актов Арбитражного суда Ростовской области и вышестоящих инстанций.
Кроме того, в состав реализуемого права требования входили требования к двум компаниям-банкротам. Непогашенный остаток задолженности ООО «Центральное общество» составлял 6,4 млн руб., ООО «РИКС» — 6,3 млн руб.
Начальная цена лота на повторных торгах составляла 46,2 млн руб., размер задатка — 10%, шаг аукциона — 5%. Заявки принимались с 12 октября по 16 ноября. Торги были назначены на 23 ноября, однако организатор признал их несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
ООО ПСК «Универсалстрой» признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области от 21 октября 2015 года. В отношении компании открыто конкурсное производство.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» зарегистрировано 6 февраля 1998 года в Волгодонске Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 27,3 млн руб. В 2013 году, перед банкротством, выручка предприятия превышала 610 млн руб.