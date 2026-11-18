По данным следствия, горожанин купил и хранил в различных местах Челябинска сигареты без маркировки для сбыта. Во время проведения операции полицейские в арендованных складах на улице Потребительской нашли и изъяли 125 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 19,1 млн руб. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.