Челябинца подозревают в хранении безакцизного табака на 19 млн рублей
Следственный отдел по Советскому району Челябинска регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Его подозревают в хранении немаркированных табачных изделий на 19,1 млн руб. и сбыте продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, горожанин купил и хранил в различных местах Челябинска сигареты без маркировки для сбыта. Во время проведения операции полицейские в арендованных складах на улице Потребительской нашли и изъяли 125 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 19,1 млн руб. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.