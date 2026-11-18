Суд обязал экс-замглавы Пыть-Яха вернуть назначенную самому себе премию
Пыть-Яхский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании незаконно полученных средств с бывшего первого заместителя главы Пыть-Яха Олега Иревлина, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Его обязали вернуть 145,2 тыс. руб. в доход муниципального бюджета.
Суд установил, что Олег Иревлин исполнял обязанности главы города в период временного отсутствия мэра. В это время он самостоятельно назначил премии самому себе как первому заместителю, а также отсутствующему главе города. В ходе разбирательства он пояснил, что не осознавал, что из-за его действий возник конфликт интересов. Он также выразил готовность добровольно вернуть деньги в бюджет города.
В апреле 2025 года Олег Иревлин был назначен врио мэра Пыть-Яха, поскольку должность главы города покинул Дмитрий Горбунов — он ушел в отставку через час после приезда в город губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Через несколько месяцев, в июне, господин Иревлин ушел с поста по личным причинам.