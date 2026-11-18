Суд установил, что Олег Иревлин исполнял обязанности главы города в период временного отсутствия мэра. В это время он самостоятельно назначил премии самому себе как первому заместителю, а также отсутствующему главе города. В ходе разбирательства он пояснил, что не осознавал, что из-за его действий возник конфликт интересов. Он также выразил готовность добровольно вернуть деньги в бюджет города.