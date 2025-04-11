Пыть-Ях обезглавили под мостом

Дмитрий Горбунов покинул должность главы Пыть-Яха через час после приезда в город губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука. Поводом для отставки стали проблемы с ремонтом мостов, в сферах ЖКХ и общественного транспорта, публичные конфликты жителей с властями муниципалитета. По мнению эксперта, это стало посланием господина Кухарука окружным элитам, что губернатор «может идти на жесткие меры, включая отставки».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ХМАО Руслан Кухарук (справа) и бывший глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов (в центре)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Губернатор ХМАО Руслан Кухарук (справа) и бывший глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов (в центре)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Губернатор Руслан Кухарук отправился в рабочую поездку в Пыть-Ях спустя восемь месяцев после своего первого визита в город. При первом посещении среди проблем муниципалитета он отметил плохое состояние дорог, однако подчеркнул, что власти Югры совместно с мэрией обследуют качество покрытия. «Договорились составить план на ближайшие годы, с окружным правительством будем уделять внимание приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние»,— заверил господин Кухарук.

Экономика Пыть-Яха основана на нефтегазовой отрасли, доходы местного бюджета на 2025 год планируются в объеме 4,1 млрд руб. По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в муниципалитете проживали 40,5 тыс. человек, в 2023 году — 40,2 тыс. жителей.

Второй визит в Пыть-Ях Руслан Кухарук начал с осмотра моста через реку Большой Балык и путепровода через железнодорожные пути, который соединяет центральную часть города с микрорайонами 7 и 2а. В августе 2024 года господин Кухарук заверил горожан, что в скором времени будет начат ремонт объектов. В том же месяце городская прокуратура выявила многочисленные дефекты в мосте через Большой Балык, которые создавали риск аварий. Позже суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконным бездействие мэрии, возложив на управление капитального строительства Пыть-Яха обязанности отремонтировать мост.

Спустя час после официального сообщения о визите в город Руслана Кухарука в правительстве ХМАО заявили об отставке мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, который сопровождал главу Югры в ходе поездки. «Врио главы Пыть-Яха будет первый заместитель главы города Олег Иревлин»,— добавили в окружном правительстве.

Позже о своем уходе объявил сам господин Горбунов, однако был не многословным. «Хочу сообщить о своем решении уйти в отставку. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работал со мной. За вашу поддержку и профессионализм»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

Дмитрию Горбунову 39 лет, он уроженец Рязани. В 2010 году окончил Сургутский государственный университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», участвовал в программе «Лидеры изменений Югры» и стал финалистом конкурса «Лидеры России» в 2018–2019 годах, прошел профессиональную подготовку в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». С 2013 года возглавлял Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Лангепасе, в 2016 году был избран депутатом гордумы. С 2021 года работал вице-мэром Лангепаса, в ноябре 2023 года — возглавил Пыть-Ях. Его кандидатуру единогласно поддержали все 17 депутатов, присутствующие на заседании.

Вечером Руслан Кухарук сообщил в своем Telegram-канале, что получил большое число жалоб от жителей Пыть-Яха на работу жилищно-коммунального комплекса, общественного транспорта и на состояние улично-дорожной сети города. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время власти запустят процедуру торгов с актуализаций проектно-сметной документации путепровода через железнодорожные пути, проработают предложения по ремонту моста через Большой Балык, благоустроят аллею им. Сергея Есенина и приведут в нормативное состояние мемориальный комплекс Славы и Вечного огня.

Господин Кухарук добавил, что совместно с уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой провел встречу с жителями Пыть-Яха, на которой обсудил проблемы города. «Поблагодарил участников встречи за обратную связь. Поручил первому заместителю губернатора Павлу Тараканову совместно с думой, администрацией Пыть-Яха обеспечить законность и легитимность проведения выборов нового главы города»,— отметил он.

Руслан Кухарук сообщил, что поручил врио мэра Олегу Иревлину до избрания главы «не допустить срывов сроков исполнения запланированных ранее мероприятий».

Отставке господина Горбунова предшествовал ряд конфликтов жителей Пыть-Яха с властями муниципалитета. Так, горожане требовали публичного обсуждения отчетов депутатов гордумы. «Случайно увидели на сайте думы проект решения, которым народные избранники планируют утвердить отчет о своей работе за 2024 год. 178 листов сухого текста и мудреных таблиц, которые тихонько у вас висели на сайте, не могут являться формой отчетности для народа. Где публичное обсуждение вашей деятельности?»,— написала несколькими дням ранее депутат гордумы от «Единой России» (ЕР) Людмила Завадская на своей странице «ВКонтакте».

В конце марта участники публичных слушаний о внесении изменений в устав Пыть-Яха предложили исключить возможность руководства думы осуществлять деятельность на постоянной основе и лишить пенсионного обеспечения мэра, спикера и вице-спикера думы, председателя счетно-контрольной палаты Пыть-Яха и его заместителя, следует из опубликованного документа на сайте представительного органа.

Председатель думы Дмитрий Уреки (ЕР) тогда заверил собравшихся, что внести соответствующие поправки в устав невозможно. «В 2019 году думой было принято решение, согласно которому председатель и заместитель председателя думы осуществляют свои полномочия без денежного вознаграждения. В 2020 году это решение было судом оспорено, оно не может быть преодолено повторным принятием такого же решения»,— подчеркнул спикер.

Регулярные публичные конфликты в Пыть-Яхе и неэффективная работа администрации города привели к отставке мэра Дмитрия Горбунова, считает политолог Александр Безделов.

«Регион должен был отреагировать на многочисленные жалобы и критику в свой адрес в результате деятельности мэрии Пыть-Яха, ситуация сильно накалилась. Визит Руслана Кухарука стал ответом на произошедшие публичные скандалы»,— отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что губернатор Югры дал понять «элитам, что может идти на жесткие меры, включая отставки». «Сложился образ, что Руслан Кухарук достаточно мягкий руководитель, который предпочитает договариваться и работать с тем материалом, который имеется. Видя, что в ряде конфликтов ситуация не разрешается, элиты начали проверять на прочность губернатора и внутриполитический блок, что привело к увеличению числа скандалов в Югре»,— пояснил господин Безделов.

Василий Алексеев