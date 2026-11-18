Правообладатели дошли до ЛНР и ДНР с претензиями о воспроизведении музыки
Число судебных разбирательств с участием Российского авторского общества (РАО; организация по управлению правами на коллективной основе) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на начало ноября достигло более 2 тыс., подсчитали для “Ъ” в «Кубик Медиа» (создает музыкальные и мультимедийные решения для бизнеса более чем в 125 тыс. точек).
Свыше 1,2 тыс. дел касаются нелегального публичного воспроизведения музыки бизнесом, уточняют аналитики. В пятерку лидеров по количеству разбирательств входят Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ. При этом впервые в новых регионах России — ДНР и ЛНР — начали появляться судебные дела о взыскании компенсаций за нарушение авторских прав. «Сейчас доля таких разбирательств незначительна — около пяти дел в год, что составляет менее 1% от общего числа исков по стране»,— уточнили в компании.
Средняя сумма компенсации по этим спорам достигает 271 тыс. руб., в сравнении с 2023 годом показатель вырос почти вдвое. «Для сравнения, на сумму средней компенсации в 271 тыс. руб. небольшой магазин одежды в Москве площадью 75 кв. м мог бы более 17 лет выплачивать вознаграждение РАО и ВОИС за использование музыки, маникюрный салон площадью 40 кв. м — более пяти с половиной лет, а кофейня площадью 60 кв. м — около четырех с половиной лет»,— говорит руководитель сервиса Александра Штенгауэр.