Средняя сумма компенсации по этим спорам достигает 271 тыс. руб., в сравнении с 2023 годом показатель вырос почти вдвое. «Для сравнения, на сумму средней компенсации в 271 тыс. руб. небольшой магазин одежды в Москве площадью 75 кв. м мог бы более 17 лет выплачивать вознаграждение РАО и ВОИС за использование музыки, маникюрный салон площадью 40 кв. м — более пяти с половиной лет, а кофейня площадью 60 кв. м — около четырех с половиной лет»,— говорит руководитель сервиса Александра Штенгауэр.