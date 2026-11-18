Жителей Краснодара просят оставить детей дома до отмены угрозы атаки БПЛА
Из-за сохраняющейся угрозы применения беспилотников на территории Краснодара рекомендуется оставить детей в безопасном месте до отмены сигнала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Образовательные учреждения Краснодара, в свою очередь, готовы к работе и принимают детей. Если привести ребенка в школу или детский сад, его встретят и сопроводят в безопасное место согласно утвержденному алгоритму. Информацию о ситуации и дальнейших действиях направят в родительские чаты.
В администрации отмечают, что оставление ребенка дома будет считаться уважительной причиной его отсутствия в школе или детском саду. Об этом необходимо сообщить классному руководителю или воспитателю. Если родители захотят забрать ребенка из учреждения, они могут это сделать под свою личную ответственность с соответствующим заявлением.
Отражение атаки БПЛА в Краснодаре началось около 04:40 мск. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.