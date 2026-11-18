В администрации отмечают, что оставление ребенка дома будет считаться уважительной причиной его отсутствия в школе или детском саду. Об этом необходимо сообщить классному руководителю или воспитателю. Если родители захотят забрать ребенка из учреждения, они могут это сделать под свою личную ответственность с соответствующим заявлением.