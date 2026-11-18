В Омске суд ждет пациента больницы, угрожавшего расправой санитарке
Перед судом предстанет 65-летний житель Омска, угрожавший убить санитарку. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
По материалам дела, пенсионер был госпитализирован в отделение гнойной хирургии 1-й городской клинической больницы № 1 им. Кабанова. Испытывая боль, пациент потребовал от санитарки дать ему обезболивающее, хотя это и не входило в ее обязанности. Получив отказ, пенсионер стал угрожать медработнику ножом. На крики прибежала медсестра и забрала у мужчины нож.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Вину в совершении преступления омич признал в полном объеме.