Количество сделок с квартирами на вторичном рынке упало в октябре на 2,2%
В октябре 2026 года в России было заключено 135,1 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья, подсчитали в «Авито Недвижимости». В годовом выражении показатель сократился на 2,2%. Октябрь стал первым с начала года месяцем, показавшим снижение спроса на вторичном рынке. С февраля значение каждый месяц росло на 10,5–32,9% в годовом выражении. В октябре продавцы ожидали традиционного осеннего всплеска спроса, но его не произошло, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
На крупнейшем рынке недвижимости, в Москве, октябрьское падение спроса оказалось более выраженным. Количество сделок сократилось на 19% в годовом выражении, до 11,3 тыс., следует из материалов Росреестра. В «Инком-Недвижимости» в октябре зафиксировали снижение количества сделок со вторичным жильем в Москве на 13,5% за год. Сокращение прослеживается с сентября, добавляют в компании.
Возможности для роста активности ограничены высокой стоимостью рыночной ипотеки. Количество потенциальных покупателей сдерживает и увеличение цен, а собственники пока не готовы к снижению цен. На первичном рынке падение в октябре достигло вовсе почти 30%.