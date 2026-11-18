«Сибирь» обыграла на своей площадке «Трактор» впервые с 2021 года
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:1. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся на «Сибирь-Арене» 17 ноября.
В первом периоде у хозяев отличился Павел Тютнев, во втором — Егор Коршков. Третий и четвертый голы сибиряки (Илья Люзенков и Степан Никулин) забили уже в самой концовке матча в пустые ворота уральцев, которые выпустили вместо голкипера шестого полевого игрока.
По данным КХЛ, для новосибирцев это была первая домашняя победа над «Трактором» с 2021 года. Но она не позволила команде уйти с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от владивостокского «Адмирала» составляет одно очко.