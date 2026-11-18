Продажи табачных магазинов сократились на 17–19% за год
В октябре 2026 года количество покупок в табачных магазинах сократилось на 19% год к году, в январе—октябре 2026 года — на 17%, подсчитали в «СберИндексе». Медианный чек в профильной рознице вырос на 9% и 6% соответственно. Руководитель Fedotov Group Евгений Федотов говорит, что потребители альтернативных категорий никотиносодержащей продукции за год сократили средние расходы на 5,6%, до 5,1 тыс. руб. в месяц.
Фактором снижения спроса на сигареты и никотиносодержащую продукцию Евгений Федотов называет рост цен. За год стики, сигареты и кальянный табак подорожали на 8–14%, говорит он. Согласно Росстату, в сентябре пачка сигарет с фильтром в российской рознице стоила в среднем 217,7 руб., увеличившись год к году на 8,4%.
Дополнительно на рынке сказывается постепенный рост теневого оборота. Согласно обнародованной ранее оценке замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова, в 2024–2025 годах на нелегальный оборот приходились 9–10% табачной продукции. Сейчас это значение выросло до 11–12%. По данным ОА ННЦК, наиболее высокая концентрация нелегальной табачной продукции в Чечне — 48,4% во втором квартале 2026 года, Северной Осетии — 33,5%, Дагестане — 28,6%, Ингушетии — 28,2% — и Курской области — 27,4%.