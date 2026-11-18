Ответчик, в свою очередь, указал, что 17 апреля 2014 года между ЧАО «Дом творчества "Актер"», правопреемником которого является истец, и им был заключен предварительный договор № 13G. По его условиям продавец обязался после завершения строительства апартаментного комплекса «Чайка» заключить основной договор и передать покупателю апартамент, а покупатель — оплатить стоимость приобретаемого имущества в размере $294 тыс. Обязательства, по словам ответчика, были исполнены в полном объеме, а цена договора от 17 апреля 2014 года соответствовала рыночной стоимости объекта на дату заключения предварительного договора. Ответчик также ссылался на то, что ключи от помещения были переданы ему еще 6 мая 2016 года для производства ремонтных работ, все условия покупателем были исполнены и заключение основного договора в 2023 году было только по вине застройщика с связи с затяжкой строительства и оформлением необходимых разрешительных документов. То, что рыночная цена с 2014 года по 2023 год изменилась, не является виной покупателя, настаивает ответчик, так как на момент оплаты цена была рыночной.