Военный пенсионер дошел до Верховного
ВС Крыма рассмотрит дело о покупке апартаментов у Дом творчества «Актер»
Верховный суд Крыма поставит точку в споре между военным пенсионером Сергеем Куземиным и АО «Дом творчества "Актер"», принадлежащим Союзу театральных деятелей (СТД) во главе с народным артистом РФ Владимиром Машковым. Предметом спора стали апартаменты площадью 88 кв. м в комплексе «Чайка» в Ялте. Истец — АО «Дом творчества "Актер"» — считает договор купли-продажи помещения мнимым и заключенным по заниженной цене. Ответчик утверждает, что сделка стала исполнением предварительного договора 2014 года и оплачена в полном объеме.
Как стало известно «Ъ-Кубань», Верховный суд (ВС) Крыма 19 ноября рассмотрит апелляционную жалобу на решение Ялтинского городского суда по делу о признании недействительным договора купли-продажи апартаментов в комплексе «Чайка», который является частью курортного комплекса «Парк-отель Актер», принадлежащего АО «Дом творчества "Актер"».
По данным Rusprofile, АО «Дом творчества "Актер"» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. Общество принадлежит Союзу театральных деятелей, который возглавляет народный артист России Владимир Машков. Ранее в числе акционеров также было указано ООО «Еленев хаус». С ноября 2014 года по октябрь 2024 года генеральным директором АО являлся бывший собственник «Еленев хаус» Владимир Емельянов, в настоящий момент — Александр Новокшонов. Выручка общества в 2025 году составила 164,9 млн руб., снизившись на 4,6 % к предыдущему году (172,9 млн), а чистая прибыль сменилась убытком в 62,4 млн руб. против прибыли 10,7 млн годом ранее.
Как следует из решения суда первой инстанции (копия есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), в 2014 году военный пенсионер Сергей Куземин приобрел апартаменты площадью 88,3 кв. м на начальной стадии строительства комплекса «Чайка» в Ялте, перечислив застройщику 10,2 млн руб. ($294 тыс.). В 2016 году он получил ключи от апартамента, сделал ремонт и пользовался помещением девять лет. Оформить недвижимость в собственность и завершить сделку удалось лишь в 2023 году из-за несвоевременной сдачи объекта застройщиком.
В 2024 году у АО «Дом творчества "Актер"» сменилось руководство. Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Союза театральных деятелей об исключении из состава акционеров АО «Дом творчества "Актер"» компании «Еленев Хаус». Суд установил, что бывший директор фирмы Владимир Емельянов через принадлежащую ему компанию незаконно завладел ценными бумагами АО «Дом творчества "Актер"» и «исключил социально значимые цели его деятельности в интересах актерского сообщества России, ради которых оно создавалось».
Аудиторская проверка, проведенная новым руководством АО «Дом творчества "Актер"» за период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2024 года, показала, что предыдущие руководители общества совершили ряд сделок по отчуждению имущества, имеющих признаки мнимости и совершенных по заниженным ценам, что причинило обществу значительный материальный ущерб.
АО «Дом творчества "Актер"» подало иск к Сергею Куземину с требованием признать недействительным договор купли-продажи апартаментов, применить последствия недействительности сделки, прекратить право собственности ответчика на объект и исключить соответствующие сведения из ЕГРН. Аналогичные иски были поданы к народной артистке России Наталье Благих, 81-летней пенсионерке Ирине Сурвилло и еще десяти собственникам.
Истец утверждал, что покупатель фактически не осуществлял оплату по договору ни до его заключения, ни на дату подписания, в связи с чем сделка является фиктивной. Кроме того, по мнению АО «Дом творчества "Актер"», цена объекта, указанная в договорах, не соответствовала рыночной, а оплаты по предварительным договорам не имеют отношения к основным договорам, предусмотренным как исполнение предварительных.
Ответчик, в свою очередь, указал, что 17 апреля 2014 года между ЧАО «Дом творчества "Актер"», правопреемником которого является истец, и им был заключен предварительный договор № 13G. По его условиям продавец обязался после завершения строительства апартаментного комплекса «Чайка» заключить основной договор и передать покупателю апартамент, а покупатель — оплатить стоимость приобретаемого имущества в размере $294 тыс. Обязательства, по словам ответчика, были исполнены в полном объеме, а цена договора от 17 апреля 2014 года соответствовала рыночной стоимости объекта на дату заключения предварительного договора. Ответчик также ссылался на то, что ключи от помещения были переданы ему еще 6 мая 2016 года для производства ремонтных работ, все условия покупателем были исполнены и заключение основного договора в 2023 году было только по вине застройщика с связи с затяжкой строительства и оформлением необходимых разрешительных документов. То, что рыночная цена с 2014 года по 2023 год изменилась, не является виной покупателя, настаивает ответчик, так как на момент оплаты цена была рыночной.
Ялтинский городской суд 27 августа 2026 года согласился с доводами истца о том, что указанная в договоре 2023 года цена объекта не являлась рыночной на дату заключения сделки, и удовлетворил требования АО «Дом творчества "Актер"». Кроме того, суд квалифицировал ряд продаж апартаментов в комплексе «Чайка» как единую взаимосвязанную сделку и заключил, что для ее совершения необходимо было одобрение общего собрания акционеров.
По утверждению Сергея Куземина, каждый из собственников покупал апартаменты по отдельному договору, друг о друге не знал, сделки совершались в разное время и их может объединять только одно, что они приобрели апартаменты у одного застройщика, и в одном комплексе. Он оспаривает правомерность объединения продаж и настаивает на оценке обстоятельств каждой сделки отдельно.
«Я в полном объеме в 2014 году оплатил апартаменты в строящемся комплексе согласно договору, застройщик пользовался моими деньгами все эти годы. Договоры были предварительными — иначе на тот момент оформить долевое участие было невозможно.
Все платежные документы об оплате предоставлены, я владел имуществом более девяти лет, и застройщик выполнил свои обязательства, хотя и с большой задержкой, зарегистрировал принадлежащее мне имущество в мою собственность. Но мы попали в ловушку корпоративного конфликта: суд изъял наше имущество в пользу общества, не присудив возврата денег. Получается, продавец получает обратно уже оплаченную недвижимость и может продать ее еще раз, а покупатель остается без имущества и без средств. Застройщик и ранее, и в настоящее время продает апартаменты в данном комплексе, и изъятые у нас апартаменты уже выставлены на продажу», — делится Сергей Куземин.
«Ъ-Кубань» направил запрос в АО «Дом творчества "Актер"» с просьбой прокомментировать спор. В момент подготовки материала ответ не получен.