ЦБ определил регламент передачи в реестр сведений о банковских картах граждан
17 ноября Банк России выпустил указание, в котором определен порядок передачи банками сведений в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК). До 1 сентября 2027 года в ней должны быть отражены сведения обо всех действующих картах — номер, вид и ИНН клиента. Начиная с этой даты, прежде чем выдать клиенту очередную карту, банки будут уточнять, сколькими он уже владеет. Если окажется, что у человека больше 20 карт, то в получении новой ему откажут. Запрос придется посылать в ЕСУПК и в случае перевыпуска карты. Ранее выданные карты, даже если их количество превышает лимит, продолжат действовать и после 1 сентября 2027 года.
Информацию о закрытии карты клиента, у которого нет сведений об ИНН, банк будет передавать в реестр карт после получения информации об ИНН. Таким образом у таких клиентов число карт, учтенных в реестре, не будет уменьшаться, даже если они закрываются, до тех пор, пока он не предоставит в банк ИНН.
Вместе с тем планируется, что банки смогут с 1 июля 2028 года ограничивать дистанционный доступ к счетам своих клиентов-физлиц, а также запретить снимать наличные в банкоматах, если те не предоставят им ИНН. Еще через полгода банк и вовсе может прекратить дистанционный доступ к счетам и картам клиента. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не стоят на учете в налоговых органах, требования об обязательном ИНН, а также об ограничении доступа к счетам вступит в силу уже с 1 сентября 2027 года.