Вместе с тем планируется, что банки смогут с 1 июля 2028 года ограничивать дистанционный доступ к счетам своих клиентов-физлиц, а также запретить снимать наличные в банкоматах, если те не предоставят им ИНН. Еще через полгода банк и вовсе может прекратить дистанционный доступ к счетам и картам клиента. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не стоят на учете в налоговых органах, требования об обязательном ИНН, а также об ограничении доступа к счетам вступит в силу уже с 1 сентября 2027 года.