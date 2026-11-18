В Рыбинске восстановили теплоснабжение после ремонта трубопроводов
В Рыбинске вечером 17 ноября восстановили отопление и горячее водоснабжение после ремонта трубопроводов на улицах Лизы Чайкиной и Волжской набережной. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Информация об отключениях поступила в ведомство в 10:10. В зону отключения попали многоквартирные дома различной этажности, социально значимых объектов среди них не было. Работы проводили специалисты ГП ЯО «Яроблводоканал».
По данным МЧС, сварочные работы завершились в 20:00. К 21:00 систему заполнили и опрессовали, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановили в полном объеме.
«Яроблводоканал» сообщил об отключении домов по 46 адресам из-за ремонта Ду-400 на улице Лизы Чайкиной. Компания указала другое время восстановления подачи теплоносителя после ремонта магистрального трубопровода — 23:55. Об аварии в районе Волжской набережной теплоснабжающая компания не сообщала. 17 ноября отопление отключали из-за работ на улице Щепкина, там без тепла оставались 24 здания. Отопление возобновили в 22:45, сообщил «Яроблводоканал».