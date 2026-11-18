«Яроблводоканал» сообщил об отключении домов по 46 адресам из-за ремонта Ду-400 на улице Лизы Чайкиной. Компания указала другое время восстановления подачи теплоносителя после ремонта магистрального трубопровода — 23:55. Об аварии в районе Волжской набережной теплоснабжающая компания не сообщала. 17 ноября отопление отключали из-за работ на улице Щепкина, там без тепла оставались 24 здания. Отопление возобновили в 22:45, сообщил «Яроблводоканал».