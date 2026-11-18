В марте 2023 года школа в одностороннем порядке отказалась от контракта, сославшись на нарушение температурного режима в учреждении. По обращению школы УФАС включило подрядчика и его руководителя в РНП на два года. Однако в отдельном судебном процессе «ТеплоЭнергоСервис» оспорил односторонний отказ заказчика от контракта. В июле 2025 года суд признал отказ недействительным, а в ноябре апелляция оставила это решение без изменения. Учитывая установленные обстоятельства, суд признал недоказанными существенное нарушение компанией условий контракта.