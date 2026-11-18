Ярославская компания оспорила включение в реестр недобросовестных поставщиков
Ярославское ООО «ТеплоЭнергоСервис» добилось признания недействительным решения антимонопольного органа о включении компании, ее директора и единственного учредителя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Решение принял арбитражный суд региона, сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.
Как следует из решения суда, спор возник из-за исполнения энергосервисного контракта со школой №56, заключенного в марте 2018 года. Компания должна была проводить мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности системы отопления.
В марте 2023 года школа в одностороннем порядке отказалась от контракта, сославшись на нарушение температурного режима в учреждении. По обращению школы УФАС включило подрядчика и его руководителя в РНП на два года. Однако в отдельном судебном процессе «ТеплоЭнергоСервис» оспорил односторонний отказ заказчика от контракта. В июле 2025 года суд признал отказ недействительным, а в ноябре апелляция оставила это решение без изменения. Учитывая установленные обстоятельства, суд признал недоказанными существенное нарушение компанией условий контракта.
«Действия заявителя нельзя назвать недобросовестными. Доказательства в подтверждение обратного в деле отсутствуют»,— говорится в решении.
Обязывать антимонопольный орган исключить сведения из РНП суд не стал: к моменту рассмотрения дела двухлетний срок нахождения компании в реестре уже истек.