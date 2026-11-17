Темп роста промпроизводства в Китае снизился до 4,8% в октябре
Рост промышленного производства в Китае в октябре замедлился до 4,8% в годовом выражении после 5,5% в сентябре. При этом темпы роста снизились по всем основным секторам: в добывающей отрасли — с 1,3% до 0,7%, в обработке — с 6% до 5,4%, в производстве электроэнергии — с 5,6% до 4,4%.
Особенно заметно ухудшились показатели в автомобилестроении, где рост выпуска продукции замедлился с 6,7% до 0,9%. А объем выпуска в секторе черной металлургии даже сократился (минус 1,7%) после роста на 1,6% в сентябре. Отрасли, где продолжает ускоренными темпами расти выпуск промышленной продукции,— высокие технологии (плюс 17,6% после сентябрьских 15,3%) и производство пищевых продуктов (плюс 8,6% после 7,3%).
Одной из основных причин замедления китайского промышленного роста остается недостаточный внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный. В октябре индекс новых заказов в обрабатывающей промышленности снизился с 50,5 до 49,4 пункта, впервые за два месяца опустившись ниже отметки 50 пунктов. Препятствует оживлению внутреннего спроса продолжающийся кризис на рынке недвижимости. Сдерживать промышленный рост может и бюджетная политика Китая.