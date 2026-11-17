Рост промышленного производства в Китае в октябре замедлился до 4,8% в годовом выражении после 5,5% в сентябре. При этом темпы роста снизились по всем основным секторам: в добывающей отрасли — с 1,3% до 0,7%, в обработке — с 6% до 5,4%, в производстве электроэнергии — с 5,6% до 4,4%.