Депутатами IX созыва Госдумы стали 6 победителей и финалистов «Лидеров России» и 28 победителей и финалистов обоих сезонов профильного конкурса «Лидеры России. Политика». 21 человек получил думский мандат впервые, в их числе — Герой России Людмила Болилая, спецкор «Первого канала» Ирина Куксенкова и политолог Александр Асафов (все — «Единая Россия»), политики Мария Воропаева и Дмитрий Шатунов (оба — ЛДПР), политолог Дарья Кислицына («Новые люди»). На новый срок переизбрались 13 депутатов, включая единороссов Алену Аршинову, Светлану Разворотневу и Олега Матвейчева, а также Максима Гулина («Новые люди»), прерывавшего депутатскую карьеру ради работы в «Движении первых».