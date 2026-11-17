Более 10% депутатов Госдумы нового созыва оказались выпускниками программ АП
Свыше 10% депутатов нового созыва Госдумы оказались выпускниками кадровых программ администрации президента, подсчитал “Ъ”. Мандаты получили выпускники разных потоков конкурса «Лидеры России», а также первого потока программы «Время героев» для участников СВО. Каждый из таких депутатов воспринимает парламентскую работу «по-особому», как «служение», признаются сами участники проектов. А эксперты отмечают, что таким образом власти постепенно формируют «новый облик» отечественной элиты в глазах россиян.
Депутатами IX созыва Госдумы стали 6 победителей и финалистов «Лидеров России» и 28 победителей и финалистов обоих сезонов профильного конкурса «Лидеры России. Политика». 21 человек получил думский мандат впервые, в их числе — Герой России Людмила Болилая, спецкор «Первого канала» Ирина Куксенкова и политолог Александр Асафов (все — «Единая Россия»), политики Мария Воропаева и Дмитрий Шатунов (оба — ЛДПР), политолог Дарья Кислицына («Новые люди»). На новый срок переизбрались 13 депутатов, включая единороссов Алену Аршинову, Светлану Разворотневу и Олега Матвейчева, а также Максима Гулина («Новые люди»), прерывавшего депутатскую карьеру ради работы в «Движении первых».
Из числа участников «Времени героев» в Думу прошли 19 человек (все — от «Единой России»), в том числе активно вовлеченные в партийную работу Герои России Владислав Головин, Эдуард Казымов, Владимир Сайбель и Станислав Кочев. Двое — медик Александра Родионова и кадровый офицер Эдуард Шонов — параллельно с «фронтовым» проектом участвовали и победили в «гражданских» «Лидерах России».