В качестве одного из ключевых принципов цифровой трансформации в концепции заявлен приоритет электронного взаимодействия между участниками судопроизводства: электронные документы наделяются юридической силой, равной бумажным аналогам, и используются в приоритетном порядке. Вводится понятие «цифровое судебное дело» и единый учет как электронных объектов, так и сведений о бумажных документах, физических оригиналах и вещественных доказательствах. Предполагается также автоматизированное формирование статистической отчетности, в том числе с использованием технологий ИИ. Безопасность эксплуатации системы должно обеспечить построение не менее двух отдельных центров обработки данных.