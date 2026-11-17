Краснов утвердил концепцию цифровой трансформации судебной системы до 2030 года
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов утвердил концепцию цифровой трансформации судебной системы РФ до 2030 года. Она предусматривает построение единой отраслевой цифровой платформы — государственной информационной системы «Цифровое правосудие» (ГИС ЦП), которая постепенно заменит существующие ГАС «Правосудие» и картотеку арбитражных дел «Арбитр», обеспечив промышленную эксплуатацию ИИ-сервисов и электронное взаимодействие между участниками судопроизводства. Предполагается, что в базовой конфигурации ГИС ЦП заработает уже в 2028 году.
В качестве одного из ключевых принципов цифровой трансформации в концепции заявлен приоритет электронного взаимодействия между участниками судопроизводства: электронные документы наделяются юридической силой, равной бумажным аналогам, и используются в приоритетном порядке. Вводится понятие «цифровое судебное дело» и единый учет как электронных объектов, так и сведений о бумажных документах, физических оригиналах и вещественных доказательствах. Предполагается также автоматизированное формирование статистической отчетности, в том числе с использованием технологий ИИ. Безопасность эксплуатации системы должно обеспечить построение не менее двух отдельных центров обработки данных.