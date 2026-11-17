На основании данных проведенного ЦБ в период с 1 по 11 ноября опроса 13 тыс. нефинансовых предприятий сводный индикатор бизнес-климата практически не изменился, составив 1,1 пункта против 1 пункта в октябре. Текущие условия респонденты оценивают за предыдущий месяц, а ожидания — на следующие три месяца. Первые в ноябре снизились с минус 5,9 до минус 6,4 пункта, вторые выросли с 8,1 до 9 пунктов. Прогнозы производства и спроса улучшаются четвертый месяц подряд.