В результате поправками в 44-ФЗ еще на год продлевается действие антикризисных мер в сфере госзаказа. Речь, в частности, идет о возможности проводить закупки на строительство под ключ, вносить изменения в существенные условия контрактов по решению правительства и властей регионов, выводить отдельных заказчиков из-под ограничения о предельном размере годового объема закупок у единственного поставщика в 50 млн руб. Также предложено на постоянной основе уполномочить правительство устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов выбора поставщиков.