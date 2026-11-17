Поправки к законам о закупках государства и госкомпаний прошли первое чтение
Госдума в первом чтении приняла подготовленный большой группой сенаторов и депутатов законопроект, нацеленный на упрощение закупок государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Документ рассмотрен весьма оперативно — в нижнюю палату он был внесен только на прошлой неделе.
Глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил, что законопроект — продолжение принятых летом этого года поправок, направленных на упрощение и ускорение процедур госзаказа. Новая инициатива подготовлена на основе обратной связи от регионов, просивших продолжить взятый на упрощение профильной регуляторики курс.
В результате поправками в 44-ФЗ еще на год продлевается действие антикризисных мер в сфере госзаказа. Речь, в частности, идет о возможности проводить закупки на строительство под ключ, вносить изменения в существенные условия контрактов по решению правительства и властей регионов, выводить отдельных заказчиков из-под ограничения о предельном размере годового объема закупок у единственного поставщика в 50 млн руб. Также предложено на постоянной основе уполномочить правительство устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов выбора поставщиков.