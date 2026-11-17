УК «Либра Капитал» купила 6 тыс. кв. м офисов около площади Трех вокзалов
О том, что УК «Либра Капитал», контролируемая структурами бизнесмена Владимира Лисина, приобрела 6 тыс. кв. м в бизнес-центре на Новорязанской улице, 24, недалеко от площади Трех вокзалов в Москве, “Ъ” сообщили два источника на рынке недвижимости. В УК «Либра Капитал» не ответили на запрос “Ъ”. В Ricci, которую собеседники “Ъ” называют консультантом сделки, отказались от комментариев.
Гендиректор инвестиционной группы «РВМ Капитал» (собственник части площадей в бизнес-центре) Феликс Блинов подтвердил “Ъ” факт заключения сделки и сообщил, что «РВМ Капитал» и УК «Либра Капитал» совместно владели и управляли объектом долгое время. По словам господина Блинова, решение продать свою часть офисных площадей в офисе на Новорязанской улице связано с желанием компании владеть активами целиком — здания с разорванной структурой собственности несут риски.
По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, покупка УК «Либра Капитал» 6 тыс. кв. м офисных площадей могла обойтись компании в 1,5 млрд руб., партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает сделку в 1,8–2,1 млрд руб., старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов допускает, что стоимость такого объема офисных пространств может достигать 2,3 млрд руб.