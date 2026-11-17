О том, что УК «Либра Капитал», контролируемая структурами бизнесмена Владимира Лисина, приобрела 6 тыс. кв. м в бизнес-центре на Новорязанской улице, 24, недалеко от площади Трех вокзалов в Москве, “Ъ” сообщили два источника на рынке недвижимости. В УК «Либра Капитал» не ответили на запрос “Ъ”. В Ricci, которую собеседники “Ъ” называют консультантом сделки, отказались от комментариев.